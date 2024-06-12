なにわ男子　高橋恭平　うちわ　ちびぬい　セット

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ご覧いただきありがとうございます。基本的にセット販売を考えておりますのでお値段もお安くさせていただいております。ジャニーズショップオンラインにて購入したのち、部屋に飾っていました。担降りした為、出品することにしました。外に連れて出ていないので、汚れや毛玉はございません。外袋は処分済みになります。素人自宅保管となりますのでご理解のほど宜しくお願いします。即購入オッケーです。#ジャニーズ#なにわ男子#高橋恭平#西畑大吾#大西流星#道枝駿佑#長尾謙杜#大橋和也#藤原丈一郎#ちびぬい#うちわ