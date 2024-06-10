MR.CHILDREN / NOT FOUND 販促用ポスター

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Mr.ChildrenミスターチルドレンミスチルNOTFOUND販促品ポスター非売品sizeB2サイズ 728x515mm状態大きな損傷はありません。画鋲跡は、ありません。小さな街のCD屋さんにて、商品購入時に特典としていただき、今まで所有していたものです。アクリルケースに、まかずに保管していましたが、経年劣化による傷や汚れ等の変化はご理解の上、お取引よろしくお願いします。神経質な方は、ご遠慮ください。写真のケースに入れて配送します。#ミスチル非売品