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近藤真彦 2023 M5K9 LIVE シャツ他 銀テープ
商品番号 N65161760171
商品名

近藤真彦 2023 M5K9 LIVE シャツ他 銀テープ
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,448 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます！セット販売近藤真彦KANREKIDASHM5K9LIVETOUR2023-2024オフィシャルグッズ①Tシャツ　ブラック　Lサイズ新品未開封②銀テープ　色ゴールド★保護キーホルダー付き写真は見本です。留め具は選べません。折れ・シワ等があります。購入後、NC.NRでお願いします。※神経質な方のご購入はご遠慮下さい。※写真は見本です。※3枚目の写真は肩掛けバックに　付けた感じです。　バックは含みません。近藤真彦TシャツKANREIDASH銀テープ
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