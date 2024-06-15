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ポケモンカード　ハマナのバックアップ　SR PSA10
商品番号 C59462005470
商品名

ポケモンカード　ハマナのバックアップ　SR PSA10
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 3,229 円
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商品詳細

ハマナのバックアップ　SRPSA10PSA10評価でも小さなキズや凹み、ホロかけ等素人めでは判断の難しいところがある場合がございます。トラブル防止の為、画像確認して頂き、必ずご納得の上、ご購入下さい。写真の追加等あれば承ります。PSA10=完全美品でない場合もございますのでご了承お願いします。OPP袋に入れ、プチプチ袋で梱包し、発送致します。ブラックライトで検品済みです。ポケモンカード(ポケカ)レアリティ　SRPSA鑑定品検索用ポケモンカードスペシャルアートブラックレーベル完美品美品極美品VstarユニバースUniverseマリィユウリリーリエシャーニースター白熱のアルカナ蒼空ストリーム摩天パーフェクト白銀のランス双璧のファイターシャイニースターＶ仰天のボルテッカースカーレットバイオレットexトリプレットビートTripletbeatsクレイバーストスノーハザードポケモン151黒炎の支配者リザードンナンジャモ
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