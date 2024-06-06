花器 蝋型 青銅製 47cm

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ご覧頂き有難うございます。明治期の名品復元品です。一部緑青が出てます(○印)サイズ口径9.5cm横幅約20cm高さ約47cm二つに分かれます。付属品は有りません。すり替え・トラブル防止等のため、返品にはご対応できませんのでご理解をお願い致します。