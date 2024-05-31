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銀魂 風呂では身も心も丸裸 坂田銀時 土方十四郎 バスタオル
商品番号 D88474331782
商品名

銀魂 風呂では身も心も丸裸 坂田銀時 土方十四郎 バスタオル
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 5,988 円
在庫状況 あり

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商品詳細

銀魂風呂では身も心も丸裸✲坂田銀時✲土方十四郎バスタオル1点ずつになります。未開封のまま保存しておりました。発送は重ねプチプチ梱包で一周巻いて発送となります。未開封です1度人の手に渡っておりますので気にされる方はご購入御遠慮下さい。今のところバラ売りは考えていません値下げ不可ですグッズ種類···プライズ/一番くじ
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