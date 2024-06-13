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新品未使用　青磁45000円　光賀窯　金野光賀桜水指
商品番号 L46361711257
商品名

新品未使用　青磁45000円　光賀窯　金野光賀桜水指
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用光賀窯　金野光賀作青磁の素晴らしい水指です。45000円のお品です。大切にしてくださる方にお譲りします。底直径約20cm上部口径約14cmです。お値段ご相談ください。
http://narcologia.ru/goods/organization750662.html
http://narcologia.ru/goods/reflector514864.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture778241.html
新品未使用　青磁45000円　光賀窯　金野光賀桜水指
新品未使用 光賀窯 金野光賀桜水指-
新品未使用　青磁45000円　光賀窯　金野光賀桜水指
新品未使用 45000円 光賀窯 金野光賀桜水指
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