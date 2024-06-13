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- 本日限定価格Epiphone '59 ES-335 Dot エピフォン
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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。本日15日までこの値段で売ります！明日以降45000円に戻します。エピフォンのセミアコです、EpiphoneCustomShopリミテッドモデルです。リアにギブソンのバーストバッカー3、フロントは純正です。リアの取り外したものもありますのでそのままおつけします。コンデンサ、ポット（リアのみ）、ジャックも交換してます。画像にあるものが現在付いてます。お店で交換したんですが、フロントからリアにスイッチ入れ替えると少しの間リアの音が出ませんが、少しすると出ます。直せる方それでもいいかたよろしくお願いします。それ以外問題なく音はでます！純正のソフトケースをお付けします。必要であればシールドもお付けします。お値段のご相談も可能なのでなんでも聞いてください。タイプ···セミアコースティックギターシリーズ···Gibsonボディタイプ···セミアコースティックギブソンフェンダーグレッチアイバニーズアリアフェルナンデスタルボ
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