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ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き ポケセン
商品番号 O42132835237
商品名

ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き ポケセン
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 3,260 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフポケモンセンター入手品新品未開封シュリンク付き1BOX※１開封後の中身の評価はお控えください※２すり替え防止の為、如何なる理由におきましても返品・返金は致しかねます。尚、トラブル防止の為、梱包時の動画、写真、重量管理を行っております。上記内容を御理解の上ご購入をお願い致します。お値下げはご遠慮下さい。即購入可能で御座います。#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#スカーレット＆バイオレット#強化拡張パック#ポケカ#ポケセン#シュリンク付き#未開封#パラソルおねえさん#チリ#ハイドロランダー#ガブリアス#シキミ#リバーサルエネルギー#サーフゴー
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