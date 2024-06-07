ポケモンカード レイジングサーフ シュリンク付き ポケセン

ポケモンカードレイジングサーフポケモンセンター入手品新品未開封シュリンク付き1BOX※１開封後の中身の評価はお控えください※２すり替え防止の為、如何なる理由におきましても返品・返金は致しかねます。尚、トラブル防止の為、梱包時の動画、写真、重量管理を行っております。上記内容を御理解の上ご購入をお願い致します。お値下げはご遠慮下さい。即購入可能で御座います。#ポケモンカード#ポケモンカードゲーム#スカーレット＆バイオレット#強化拡張パック#ポケカ#ポケセン#シュリンク付き#未開封#パラソルおねえさん#チリ#ハイドロランダー#ガブリアス#シキミ#リバーサルエネルギー#サーフゴー



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