513g 中国書画墨 鐵齋翁書畫寶墨 徽歙曹素功堯千氏造 上海墨厰出品 書道具

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書道・習字用品...墨※サイズは約23×6.3×2.5㎝約510g程のお品となります。 全体に経年劣化によるものと思われる顕著な割れが御座います。 未使用のお品ではありますが、長期保管品のため、使用に関し完全なお約束ができないことを御了承ください。 長期保管品になる為、保管に伴う小傷や汚れがあることを御了承ください。 簡単な確認となる為、見落としがあるかもしれないことをご理解頂けると有難いです。御購入頂く際は以上の点をご了承の上、よろしくおねがいいたします。□ 経年劣化による擦り傷、汚れなどある場合有り、古いものを楽しむご理解のある方のご購入をお待ちいたします、完璧を望まれる方は慎重にお願いします。