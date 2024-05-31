タイムセール　History HRSE　サンバースト　ラッカー塗装

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シリーズ···その他タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティック断捨離目的の出品です。初期historyのセミアコでフジゲン製造のものです。非常に作りも良く、良いギターです。ラッカー塗装なので独特の風合いあります。古いギターなのでスレ、傷、打コンなどは現状渡しで了承お願いします。入手してフレットファイリングしています。Switchも交換済み。電装系、ピックアップの交換も計画しておりましたが、現状でも良い音なので手付かずでした。オリジナルハードケース付き。