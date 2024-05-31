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タイムセール　History HRSE　サンバースト　ラッカー塗装
商品番号 D21096327036
商品名

タイムセール　History HRSE　サンバースト　ラッカー塗装
ブランド名 Dvital
特別価格 税込 25,200 円
在庫状況 あり

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商品詳細

シリーズ···その他タイプ···セミアコースティックギターボディタイプ···セミアコースティック断捨離目的の出品です。初期historyのセミアコでフジゲン製造のものです。非常に作りも良く、良いギターです。ラッカー塗装なので独特の風合いあります。古いギターなのでスレ、傷、打コンなどは現状渡しで了承お願いします。入手してフレットファイリングしています。Switchも交換済み。電装系、ピックアップの交換も計画しておりましたが、現状でも良い音なので手付かずでした。オリジナルハードケース付き。
http://narcologia.ru/goods/sci-fi739047.html
http://narcologia.ru/goods/competitive947381.html
http://narcologia.ru/goods/assessor406303.html
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タイムセール History HRSE サンバースト ラッカー塗装-
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