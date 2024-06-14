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中米 グァテマラ 織物 タペストリー
商品番号 K27398602560
商品名

中米 グァテマラ 織物 タペストリー
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中米グァテマラで購入しました。中米で最も民族色の濃い国で、インディヘナの織物が有名です。長さ259cm幅88cmの超ロングなので写真は2カット繋げて1枚です。写真5カット目は裏面です。未使用ですが自宅保管のため、折り目と若干のホツレがあります。エスニック伝統工芸品
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2023年最新】インディヘナの人気アイテム - メルカリ

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