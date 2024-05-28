テイルズ オブ フェスティバル2023 ジアビス リバース グッズセット

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テイルズ オブ フェスティバル 2023”1日目リポート。15周年ならではの ...



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テイフェスにて購入したヴェイグ、クレア、アニー、ルーク、アッシュのアート柄グッズセットになります。・オーロラ缶バッジ5点・オーロラアクリルスタンド5点・SNS風クリアカード5点クリアカードは両面固定+防水対策、その他はプチプチ2重巻き+防水対策をしてメルカリ便で発送致します。即購入可能。リバースセットまとめての購入は可能ですので、ご希望の方はコメント欄へ一言お願い致します。