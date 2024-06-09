鈴木爽司 色絵花紋 壷 師:人間国宝 富本憲吉 共箱 花器 花入 花生 花瓶 美

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「色絵金銀彩椿ニ常鶲之図大皿」「色絵金銀彩桜ニ鵯之図飾皿」など、人間国宝富本憲吉に育てられ、色絵金銀彩の陶芸で独自の作風を築きあげた鈴木爽司。京の四季と優しさあふれる花鳥画の世界で知られる鈴木氏ですが、こちらは無骨なフォルムとダイナミックな色絵が印象的な作品です。桐箱、作家紹介栞つき。桐製の共箱に入れて自宅保管していた品でコンディションも購入時のまま良好です。【著者紹介】鈴木爽司:１９３９年１１月４日生まれ。１９５８年、京都市立日吉ヶ丘高等学校を卒業する。１９６１年、京都市立美術大学に入学。１９６７年、京都市立美術大学展でモーパーク賞を受賞する。京都市立美術大学専攻科を卒業。１９６８年、京都陶芸家クラブに入会。１９６９年、第二十二回京都工芸美術展覧会で「黒釉円筒花瓶」が優勝を受賞。１９７１年、作品「律」が第二三回京都市美術展市長賞を受賞。１９７２年、第二五回京都工芸美術展覧会で花瓶「玄」が奨励賞を受賞。１９７３年、第一二回日本現代工芸美術展で「碧耀」が現代工芸賞と読売新聞社賞を受賞。１９７４年、第２７回京都工芸美術展覧会で「伸」が新人賞（最高留学賞）を受賞。１９７７年、兵庫女子短期大学陶芸科主任教授に就任。１９８１年、兵庫女子短期大学陶芸科主任教授を退官。１９８２年、第二一回日本現代工芸美術展で「星座」が現代工芸会長賞を受賞。１９８４年、日展・現代工芸美術家協会を退会。２００４年、浜松ギャラリー百合の木で個展を開催。５月、高崎横山画廊で個展を開催。７月、心斎橋大丸で個展を開催。９月、京都大丸で個展を開催■サイズ:約W11×D11×H25.2cm■注意点・こちらの品は購入当初の状態で自宅で保管していた品です。コンディションは非常に良好ですが経年によるダメージもございます。できるかぎり確認しておりますが、ご理解いただける方のみのご購入をお願いします。・色相、ダメージなどの商品説明は当方の主観であることをご了承ください。・ご不明な点がありましたら遠慮なくお問い合わせ下さい。220911-05種類...宝瓶・花瓶