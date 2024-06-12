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2019年7月11日に行われた藤井風さんのファーストライブ、jazz\u0026pianothefirstの公式グッズです。500人キャパのLIVEハウスでの開催で所持数も少ないため貴重なものかと思います。ー内容ー・Tシャツ サイズ:Ｍ(画像3枚目)→こちらは開封のみ、未着用です。畳んで袋に入れていたため、多少畳ジワがあります。ライブ後から大切に保管しておりましたが時間が経っているのもあり完璧な状態ではございません‥ご了承くださいませm(__)m#藤井風