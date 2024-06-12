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藤井風　tシャツ
商品番号 T22230825272
商品名

藤井風　tシャツ
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 22,320 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2019年7月11日に行われた藤井風さんのファーストライブ、jazz\u0026pianothefirstの公式グッズです。500人キャパのLIVEハウスでの開催で所持数も少ないため貴重なものかと思います。ー内容ー・Tシャツ　サイズ:Ｍ(画像3枚目)→こちらは開封のみ、未着用です。畳んで袋に入れていたため、多少畳ジワがあります。ライブ後から大切に保管しておりましたが時間が経っているのもあり完璧な状態ではございません‥ご了承くださいませm(__)m#藤井風
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藤井風　tシャツ

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