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- 品 東方 鈴仙・優曇華院・イナバ フィギュア 狂気の月の兎
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商品詳細
即購入〇値下げ、取り置き×●状態基本状態に問題はないと思いますが、詳細は画像よりご確認ください。商品は画像に写っているものが全てとなります。※ライトを当てて写真を撮っている関係で、若干黄色みがかって見えます。清掃済みですが一部ホコリが残っているかもしれません。以上をご理解の上購入をお願いいたします。●発送可能な限り保護した上で段ボールに入れ、らくらくメルカリ便で発送します。●関連ワードフィギュア 狂気の月の兎鈴仙・優曇華院・イナバ「東方Project」1/8PVC製塗装済み完成品グリフォンエンタープライズ
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未使用 東方プロジェクト 狂気の月の兎 鈴仙・優曇華院・イナバ 1/8 ...
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