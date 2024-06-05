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- ねんどろいど 刀剣乱舞-ONLINE- へし切長谷部 予約特典付き
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商品詳細
刀剣乱舞へし切長谷部のねんどろいどと予約特典のラバーストラップのセットです。ねんどろいどは数か月ほど飾ったのち、暗所にて保管しておりました。特典は未開封です。目立った傷はありませんが一度人の手に渡っているため、神経質な方の購入はご遠慮ください。梱包はプチプチ1重の予定です。ご質問等なければ即購入していただいて大丈夫です。#刀剣乱舞_ONLINE_#へし切長谷部#ねんどろいど刀剣乱舞_ONLINE_へし切長谷部_GOODSMILEONLINESHOP限定_
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GOODSMILE ONLINE SHOP限定特典付属 ねんどろいど 617 へし切長谷部(へしきりはせべ) 刀剣乱舞-ONLINE- 完成品 可動フィギュア オランジュ・ルージュ
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