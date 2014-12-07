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商品詳細
自衛隊 三巻ラッパ（信号ラッパ）20年以上前の物になります。どこのメーカーなのかは、わかりません。マウスピースは、付属のマウスピースではありません。マウスピースに、VINCENTBACHCORP.7Cと記載されています。マウスピースは、きっちりはまっているので交換はできません。専用の箱は、ありません。凹み、キズ、汚れ等あります。画像にてご確認してください。中古品になりますので、見落としがある場合があります。ご理解を頂いた上ご購入のほうお願い致します。種類···トランペット
http://narcologia.ru/goods/parenthesis769944.html
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