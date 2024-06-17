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サイン入りフォトアルバム
商品番号 R84399812213
商品名

サイン入りフォトアルバム
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 179,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AK-69LIVETOUR20182019年1月11日(金)福岡DRUMLOGOSAKさんの直筆サイン入りのフォトアルバムが当たり、大事に保管していましたが、時勢的にな理由から手放すことを決めました。値段をつけるのはおこがましいですが、、宝物だからこその値段です！#AK69#フォトアルバム#直筆サイン#直筆サイン入り#DAWN#BUDOKAN
http://narcologia.ru/goods/insignificant486182.html
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