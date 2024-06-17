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- 記念切手1921年発行昭和天皇ご帰朝４種(銭単位)
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商品詳細
1921年は、124代昭和天皇が20歳の時朝鮮外遊から戻られた年になります。祝賀記念に発行された102年昔の古い切手です。印面には当時の新鋭艦香取と鹿島が描かれています。印面は綺麗だと思いますが、糊面は経年特有の変色劣化が見られます。シミや汚れは見られない美品クラスかと思います。写真にて入念なチェックで納得頂けるかと思います。(カタログ評価は4種計29,800円です。)
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