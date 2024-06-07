造幣局製　銀杯3点　桐箱

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内閣総理大臣贈桐箱入り銀杯3点セットです。底にシルバー1000と掘られています。家族の物ですので詳細は不明です。写真でご確認ください。一番小さいものは見た目の状態あまりよくないです。部屋の片付けをしていたら出てきたものになりますので特に磨いたりはしておりません。ご入り用の方がおりましたらよろしくお願いいたします。プロフィール確認いただけましたら即購入可能です。