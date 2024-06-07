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造幣局製　銀杯3点　桐箱
商品番号 G98014278231
商品名

造幣局製　銀杯3点　桐箱
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 19,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

内閣総理大臣贈桐箱入り銀杯3点セットです。底にシルバー1000と掘られています。家族の物ですので詳細は不明です。写真でご確認ください。一番小さいものは見た目の状態あまりよくないです。部屋の片付けをしていたら出てきたものになりますので特に磨いたりはしておりません。ご入り用の方がおりましたらよろしくお願いいたします。プロフィール確認いただけましたら即購入可能です。
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造幣局製　銀杯3点　桐箱 【国内正規総代理店アイテム】
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