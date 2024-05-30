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リーメント　ファミレス２
商品番号 E29736420812
商品名

リーメント　ファミレス２
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

11,000円→10,000円→9,000円→8,000円→7,000円→6,000円に値下げしました。2003年に販売されていたものです。経年劣化により、一部ベタつきやくすみがあります。２枚目　①ピザ　　　　②ステーキ　　　　③クラブハウスサンド３枚目　④冷やし中華　　　　⑤お子様ランチ　　　　⑤お子様ランチ（色違い）４枚目　⑥インドカレー　　　　⑦ナシゴレン　　　　⑧石焼きビビンバ５枚目　⑨ドリンクバー　　　　⑩ドリア＆オニオングラタンスープバラ売りはいたしません。
http://narcologia.ru/goods/septet69219.html
http://narcologia.ru/goods/kindness776405.html
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