フルート専用 運指スタンプ 【ゆびポンPRO】（大）

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商品詳細
フルート専用運指スタンプ【ゆびポンPRO】（大）運指表を横に置いてキョロキョロするのも面倒…。そんなときは、ゆびポンPROを譜面のすき間にポンと押すだけ！圧倒的な見やすや！狙いを定めた所に押せる！そして押さえるキィを黒く塗り潰すだけ！練習の効率が上がること間違いなしです♩●補充インクは別売です#フルート#フルーティスト#FLUTE#flute#スタンプ#管楽器#木管楽器#フルートレッスン#レッスン#フルートスタンド#サンキョウ#ムラマツ#アルタス#パール#ヤマハ#フルート運指シール#ピッコロ#フルートの先生が開発
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