リーメント スヌーピーホリデートリップ

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商品詳細
全8種セットの外箱は必要部分のみ切り取って保管（隅の多少の潰れあり）単品の外箱は解体して一箱だけ保管リーフレット全てそのまま保管中身全てビニール袋から出し、部品の大きさごとにまとめて100均のジップケースに入れて保管一度人の手に渡っておりますので、多少のスレや小傷、焼け、埃の付着等があります。箱の解体は丁寧に行いましたが、素人がハサミで切り取ったものです。上記の点気になる方は、申し訳ないですが購入をご遠慮願います。写真2の状態にまとめて、ゆうパケットプラスにて配送いたします。
http://narcologia.ru/goods/revamp306822.html
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