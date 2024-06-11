CASIOLK-203TVカシオ計算機定価：¥38000#カシオ計算機#CASIOLK_203TVCASIOカシオ光ナビゲーションキーボードLK-203TV電子キーボード61鍵ブランド：CASIOCASIOLK-203TV光ナビゲーションキーボード定価：¥38000電子オルガンに買い換えたためお譲り致します。【付属品】本体、ACアダプター説明書【状態】動作確認済み。中古品なので使用に伴う小傷や汚れなどはございますが動作確認済です。足のネジが1本無いですが問題なく使用出来ています。気になる方はどこのホームセンターでも売っているネジなのでご購入ください。ご理解頂ける方のご購入お待ちしております。発送は、プチプチを使用した簡易包装を予定しております。他のサイトでと出品しております。ご購入された時点で売り切れていることもございますのでご了承ください。



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