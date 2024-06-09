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- 美品 掛け軸 建仁寺派管長 竹田益州作「光陰可惜」扇面 禅語 茶掛
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商品詳細
サイズ122×66センチ紙本無地箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。光陰可惜（こういんおしむべし）「若い頃はいつしか過ぎ去りすぐに年老いてしまうが、学業はなかなか成就しないものであり、わずかな時間も軽んじるべきではない」という意味です。因循として楽を逐うこと莫れ。インテリア和室床の間茶掛けおもてなし年中掛け書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
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