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美品 掛け軸 建仁寺派管長 竹田益州作「光陰可惜」扇面 禅語 茶掛
商品番号 B54092398715
商品名

美品 掛け軸 建仁寺派管長 竹田益州作「光陰可惜」扇面 禅語 茶掛
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サイズ122×66センチ紙本無地箱肉筆目立った汚れなく状態良いです。光陰可惜（こういんおしむべし）「若い頃はいつしか過ぎ去りすぐに年老いてしまうが、学業はなかなか成就しないものであり、わずかな時間も軽んじるべきではない」という意味です。因循として楽を逐うこと莫れ。インテリア和室床の間茶掛けおもてなし年中掛け書道・習字用品...墨、筆、書道セット書の形式...掛け軸・掛軸
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