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商品詳細
種類···その他福岡県飯塚市にあった如水窯の深鉢ですサイズ直径22センチ高さ25センチ長らく飾ってあったので深鉢は埃がかぶってます木箱には湿気と水濡れあとがあります#深鉢 #美術品 #工芸品
http://narcologia.ru/goods/marshal784680.html
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http://narcologia.ru/goods/capitation160308.html
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