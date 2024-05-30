慈覚大師(円仁)像　無落款　掛け軸　古画　合わせ箱　仏画　仏教美術　書画　美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...宗教・神話主な画材...その他時代物の古画円仁(慈覚大師)像 掛け軸です。無落款 合わせ箱表装は近年直しています経年の汚れ、シミ等あります。長さ185 幅50cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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