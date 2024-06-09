掛軸　模写　 常信 　桐箱付き　掛け軸　骨董品

掛軸 模写 常信 桐箱付き 掛け軸（絹本 人が書いたもの 印刷ではありません）【状態】骨董品 古い掛け軸です。強い経年の劣化 シワ オレ シミ 表具部分に修理跡 等があります。裏面最上部にヤブレがあります（画像参照）普通に掛けてお使いいただける状態です。【サイズ】 たて １５８ｃｍ よこ ４３ｃｍ171221 M ケ4 掛軸 模写 常信 桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。



掛軸 模写 狩野 常信 掛け軸 骨董品 | labiela.com



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