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掛軸　模写　 常信 　桐箱付き　掛け軸　骨董品
商品番号 I18912603257
商品名

掛軸　模写　 常信 　桐箱付き　掛け軸　骨董品
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 7,802 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　模写　常信　桐箱付き　掛け軸（絹本　人が書いたもの　印刷ではありません）【状態】骨董品　古い掛け軸です。強い経年の劣化　シワ　オレ　シミ　表具部分に修理跡　等があります。裏面最上部にヤブレがあります（画像参照）普通に掛けてお使いいただける状態です。【サイズ】　たて　　１５８ｃｍ　よこ　４３ｃｍ171221　M　ケ4　掛軸　模写　常信　桐箱付きにこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/encourage201172.html
http://narcologia.ru/goods/reflector1564.html
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