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アソベ光石謹製　キンマ三段重　共箱直径20.9高さ20.5cm東H5-0614①
商品番号 Y80876407356
商品名

アソベ光石謹製　キンマ三段重　共箱直径20.9高さ20.5cm東H5-0614①
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

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アソベ光石謹製　キンマ三段重　共箱直径20.9高さ20.5cm東H5-0614①遊部工芸株式会社 ｜京都の老舗漆器店 『漆器のアソベ』
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