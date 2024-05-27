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昭和レトロ レコードプレーヤー SL-1600 テクニクス Technics
商品番号 C14740916873
商品名

昭和レトロ レコードプレーヤー SL-1600 テクニクス Technics
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

回転、再生、音出し動作確認問題ありません。オートで動きますが、奥まで行きすぐに戻ります。操作方法がよくわからないのでここまでの確認です。写真にあるレコードプレーヤーのみです。仕様電源電圧AC100V、50Hz/60Hz消費電力4W外形寸法幅453x高さ125x奥行369mm重量8.5kg￥49,800(1976年発売)
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