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CAD 7点ドラムマイクセット ケース\u0026アダプター付き
商品番号 P13740963806
商品名

CAD 7点ドラムマイクセット ケース\u0026アダプター付き
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 7,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

CADのドラム用マイクセットです。ケースに加えオーバーヘッド用のコンデンサーマイクに付けられるアダプターもおまけで付けます。当方出品中のZOOMR16と一緒にセルフレコーディングでドラムを収録するのに非常に重宝しておりました。マイクが7本ついてますのでスタジオでSM57を1本借りて8トラックドラムレコーディングが可能になります。音質も問題なく非常に使いやすい音でした。最近ドラムをレコーディングする機会がめっきり減ってしまいましたので出品いたします。よろしくお願い致します。種類···マイク
http://narcologia.ru/goods/pompous835223.html
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