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- 上鈴木正一 油彩画 F6号『 オルフェーヴル快走 』新作原画 超お買い得作品!!
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商品詳細
※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●緑の中を快走するオルフェーヴル号 色彩が美しい、とても爽やかな作品です!!※高級額縁での額装です。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としアートの本場ニューヨークで、5回の個展開催実績があり馬を描き続けて【47年】になる作家です。◯技 法 独自の技法による油彩画◯支持体 ベニヤパネルに和紙貼りの下地◯サイズ F6号◯サイン 右下◯額 装 高級額縁による額装です(限定仕様です!!) ※表面アクリル板が入ります。
http://narcologia.ru/goods/contemplate700577.html
http://narcologia.ru/goods/passionate627113.html
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上鈴木正一 油彩画 F6号『 オルフェーヴル快走 』新作原画 超お買い得作品!!
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