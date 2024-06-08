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上鈴木正一 油彩画 F6号『 オルフェーヴル快走 』新作原画 超お買い得作品!!
商品番号 C34656951384
商品名

上鈴木正一 油彩画 F6号『 オルフェーヴル快走 』新作原画 超お買い得作品!!
ブランド名 Cvital
特別価格 税込 8,117 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※この作品は、メルカリだけの出品です。※状況により、予告なしに出品を取りやめることがあります。●●●緑の中を快走するオルフェーヴル号　　色彩が美しい、とても爽やかな作品です!!※高級額縁での額装です。●●●夫(#上鈴木正一)の作品です。夫は高く評価されているプロの洋画家で作品は、国内外の一流老舗画廊でも取り扱わいます。馬の絵を得意としアートの本場ニューヨークで、5回の個展開催実績があり馬を描き続けて【47年】になる作家です。◯技　法　独自の技法による油彩画◯支持体　ベニヤパネルに和紙貼りの下地◯サイズ　F6号◯サイン　右下◯額　装　高級額縁による額装です(限定仕様です!!)　　　　　※表面アクリル板が入ります。
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