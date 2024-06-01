打ち出の小槌　大笑　さいとうひとり　（100万円札帯付き）

打ち出の小槌 大笑 さいとうひとり ノベルティグッズ未使用品です☆ノベルティです☆欲しい方に綺麗です☆金ピカピカです☆24KGP開運にいかがですか？（オマケあり 100万円札帯付き）1.#金融2.#為替3.#貯蓄4.#預金5.#資産6.#投資7.#債券8.#信用9.#保険10.#金利1.#祈りを捧げる2.#努力する3.#幸運の象徴としてジェイクを飾る4.#幸福な環境を作る5.#吉祥物を飾る6.#良い習慣を身につける7.#ポジティブな思考を心がける8.#カラーや香りを使って開運する9.#吉数日に行う開運法10.#幸運の風水を取り入れる11.#純金張り12.#24KGP※お値引き不可（購入希望金額を入れてください♪）



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