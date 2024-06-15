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- レア 笹倉鉄平 ポスター平成初期 【オンフルール】
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商品詳細
◎笹倉鉄平【オンフルール】◎平成初期作品ポスター◎30年程前に新作作品展画廊で入手◎額縁に入れて保管現状のまま発送◎サイズ52×37◎お値下げ不可最終12222円→お値下げ済日本人/人気アーティスト...笹倉鉄平絵画の種類...その他形式...額縁入り主題...風景・海景主な画材...その他#笹倉鉄平#オンフルール#笹倉鉄平ポスター#笹倉鉄平オンフルール
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