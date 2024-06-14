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【新品】最終LIVE沖縄Tシャツ安室c『Mサイズ』 山下智久Tシャツ『Ｌサイズ』
商品番号 L76180818032
商品名

【新品】最終LIVE沖縄Tシャツ安室c『Mサイズ』 山下智久Tシャツ『Ｌサイズ』
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,846 円
在庫状況 あり

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商品詳細

❗️❗️❗️❗️今月末限定価格❗️❗️❗️❗️ダブル『Tシャツ』出品です※即時購入⭕(以前誤り購入があった為コメントを下さい)※バラ購入❌※値引き❌(購入意思、お値引き待ちの『いいね』はやめて下さい。今では‼️貴重‼️な商品更にダブル出品。現在の価格から値引き予定はありません)※他のサイトへも出品している為、早く購入して頂いた方を優先させて頂きます※プロフ確認お願いします(必須)【商品内容】①★『本当に本当の最後引退安室奈美恵シークレットLIVE沖縄』です★※安室ちゃんが着ていたTシャツ(ブラックMサイズ)♥️安室ちゃんTシャツは既に販売終了です‼️入手は出品待ちしかありません‼️)※ブラック以外ホワイトもあります(*^^*)(コメントを頂ければサイズ、色は相談⭕️)※『I♥️music』と安室奈美恵ちゃんの★長年のアーティスト表している★Tシャツです②安室ちゃんの沖縄ラストLIVEシークレットゲスト山Ｐが着用していたTシャツ(Lサイズ)です※新品未開封♥️こちら『Ｌサイズ』は即完売になり貴重商品です(JUST21LOGOTEEサイトでも再販終了)※出品待しか入手不可能です‼️※家族から『断捨離』と安室奈美恵ちゃん大好きで予備持ちしてましたが。。。出品を決めました(T_T)(是非ファン方に届いて欲しいです☺️)【‼️注意‼️】安室ちゃん＆山Pのダブル出品『Tシャツ』は見た事が一度もありません‼️(安室ちゃん大好き♥️渋々出品。。そして★山下智久とのダブルセット出品は貴重メルカリ手数料含め価格は高めです‼️自宅保管、素人検品にご理解の上ご購入宜しくお願いします【備考】①メルカリ便を使用、郵便事故等の責任は一切おいかねます②未開封とはいえ一度、人の手に渡った商品となる為、細かい事が気になる方は購入を、お控え下さい③防水加工圧縮させて頂きます#安室奈美恵#安室ちゃん#山下智久#山ピー#just21#ラストライブ#tシャツ#前夜祭#安室奈美恵ツアーtシャツ#just21logotee#安室奈美恵グッズ#公式購入#JUST21LOGOTEE#ブラック#人気#L#沖縄#完売#入手不可能(2023年7月16日)
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