東京事変2010ツアー ジャージ上下 M 椎名林檎

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東京事変2010年ライブツアーグッズカラー 白×赤サイズ Mポリエステル100%長袖長ズボン※寸法は画像を見て参考にしてください試着後、自宅保管してました。胸の辺りに小さなツレがあります。※写真を参考にしてください少しでも気になる方、神経質の方は購入をご遠慮ください。コメント無しの即購入可能です。コメント中でも即購入の方を優先とさせて頂きます。#東京事変#椎名林檎#ツアーグッズ#ジャージ