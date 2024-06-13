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東京事変2010ツアー ジャージ上下 M 椎名林檎
商品番号 U61622579672
商品名

東京事変2010ツアー ジャージ上下 M 椎名林檎
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 4,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

東京事変2010年ライブツアーグッズカラー　白×赤サイズ　Mポリエステル100%長袖長ズボン※寸法は画像を見て参考にしてください試着後、自宅保管してました。胸の辺りに小さなツレがあります。※写真を参考にしてください少しでも気になる方、神経質の方は購入をご遠慮ください。コメント無しの即購入可能です。コメント中でも即購入の方を優先とさせて頂きます。#東京事変#椎名林檎#ツアーグッズ#ジャージ
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