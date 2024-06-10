YAMAHA ヤマハ デジタルメトロノーム ME-D1



ヤマハ デジタル・メトロノーム ME-D1



ヤマハ | ME-D1 - メトロノーム - 概要



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ヤマハ | メトロノーム - アクセサリー



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YAMAHAヤマハデジタルメトロノームME-D1中古動作確認済み長期自宅保管品です。中古としてご理解ご了承の上ご購入下さい。商品説明ヤマハデジタル・メトロノームME-D1簡単操作のダイヤル式2箇所のLEDで360度どこからでもテンポがわかる！ テンポモード：テンポ音が2つのテンポLEDの点滅と同時に出力されます。ミュート機能：テンポ音を発音中にミュートスイッチを押すと音量ボリュームの状態に関わらずテンポ音を消すことができます。基準音モード：チューニングの時に便利な、基準音を発音するモードです。■動作モード：テンポモード、基準音モード■テンポ範囲40~208回/分(39ステップ)■テンポ音色：±0.1％■基準音発音範囲：B♭442Hz/440Hz、A442HZ/440Hz■基準音精度：±1セント■電源：9V乾電池(6F22)1個■電池寿命：約50時間(テンポ120、M1、発音状態にて連続使用した場合)■外形寸法：64(W)×64(H)×67(D)mm#ヤマハ#YAMAHA#デジタル#メトロノーム#0127-540アクセサリー···メトロノーム