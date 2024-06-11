【セール！】藤城清治　星空の木馬とピアノ　リトグラフ　サイン・限定番号・保証書付

作家：藤城清治作品名：「星空の木馬とピアノ」年代：2003年（原画制作年）技法：リトグラフ ed.980イメージサイズ：12.6×21.1cm額サイズ：43×46×2.2cmサイン：有附属品：保証書************************************************日本を代表する影絵作家、藤城清治。光と影を操り生み出される幻想的な世界観は、世代を超えて多くのファンを魅了しています。「馬のかっこよさ、引き締まった体はそのままに、単純化したものが木馬である。無限にきらめく星空の中を、どこまでも飛んでいく木馬を描いた。」本作について画家が語った一節です。楽しそうに遊ぶ木馬。星々が瞬く夜空には列車が駆け、大きな観覧車の姿も見えます。宝石箱のようなきらめく幻想世界に、ピアノの音色が鳴り響く、ロマンチックな絵柄です。藤城清治監修のもと、2003年の影絵をあずま工芸(株)が版画制作したオリジナル・リトグラフです。シート下部に直筆サインとエディション番号の記載がある他、あずま工芸(株)の作品保証書が附属します。幅3.3cm程のネイビー色の木製額に入っています。額も作品の発表当時に付けられたオリジナルです。飾りやすい小さめサイズも魅力。メルヘンでどこか懐かしさを感じる作品は、アートコレクションとしてはもちろん、大切な方へのギフトにもおすすめです。************************************************撮影の都合上、実際の色味とは若干異なっている可能性があります点、ご了承ください。ご利用中のディスプレイ端末によっても多少の差異が生じるかと思います。ご不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。現代美術 現代アート アート作品 コンテンポラリーアート 版画 リトグラフ 石版画 額縁 フレーム種類...リトグラフ・石版画形式...額縁入り主題...その他



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藤城清治「星空の木馬とピアノ」 | アトリエウチノ｜atelier uchino



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