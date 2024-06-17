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加藤美代三の作品「北山杉」、サインいり、額入り
商品番号 B45318168043
商品名

加藤美代三の作品「北山杉」、サインいり、額入り
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

亡父の遺品のため、詳しいことはわかりません。加藤美代三　作　作品名：「北山杉」サイン入り絵画サイズは約30cmX39cm.額のサイズは約48cm×57cm.全面のガラスで、光ってしまい、うまく撮影できていませんが、情報は、写真のみです。長く飾ってあったので、多分40年くらい前の物だと思われます。東京都目黒区にて、手渡しできれば、値下げいたします。
http://narcologia.ru/goods/organization420162.html
http://narcologia.ru/goods/rouge634310.html
http://narcologia.ru/goods/approximate597720.html
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