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G3n Multi-Effects Processor \u0026 KCギグケース
商品番号 S95325983050
商品名

G3n Multi-Effects Processor \u0026 KCギグケース
ブランド名 ズーム
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ZoomG3nとソフトケースのセットになります。2年ほど使用しましたが、エフェクターボードを組むにあたって使わなくなったものです。ダイヤルのプラスチックカバーだけ外れてしまったのですが、問題なく回すことが可能です。(2枚目の右上参照、その分値引きさせて頂きました)G3nMulti-EffectsProcessorZOOM定価：¥22000キョーリツKCエフェクターギグケースEFS30(内寸:40(W)×24(D)×6(H)cm)定価：オープンプライス(参考価格:ビッグカメラ.comにて¥4650)#ZOOM#G3nMulti_EffectsProcessor#キョーリツ種類···エフェクター・プロセッサー
http://narcologia.ru/goods/parenthesis66844.html
http://narcologia.ru/goods/pompous374623.html
http://narcologia.ru/goods/navigate837730.html
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