希少 古磁 吉州窯 黒釉 山形 筆架 文房清供 置物

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商品詳細
サイズ：約15.2cm×9.5cm×5.3cm重量：約243g写真を見てご理解の上でご購入いただければ幸いです。どうぞ宜しくお願いいたします。書道・習字用品...筆,文鎮,その他書の形式...その他種類...その他
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