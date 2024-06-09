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絵画 馬 ウォールアート キャンバスプリント 額入り 壁掛 風水 開運 乗馬用品
商品番号 S36595789763
商品名

絵画 馬 ウォールアート キャンバスプリント 額入り 壁掛 風水 開運 乗馬用品
ブランド名 Svital
特別価格 税込 5,920 円
在庫状況 あり

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商品詳細

b70額入り絵画絵のサイズ　30㎝×60㎝額縁含む重さ　1.7㎏額縁の色/素材　ブラウン/木・ガラス額に入った状態で発送しますので、すぐに飾ることができます。ウォータープルーフキャンバスといった特殊加工で作られております。防水で色あせにくく非常に鮮やかな色合いを長期間保つそうです。2頭の抽象的な馬の色合いがとにかく鮮やかで美しく躍動感があり、とても存在感のある装飾品になります。開運のきっかけとしてオフィスやお部屋に飾るのもお勧め。風水の世界で馬は運気を上げる物として人気があります。馬は行動力や力の源とされる「陽」の気とされています。#はたはたの馬雑貨
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