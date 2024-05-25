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セイモア・ダンカン ANTIQUITY HUMBUCKER サイン入前期モノ
商品番号 F60638192057
商品名

セイモア・ダンカン ANTIQUITY HUMBUCKER サイン入前期モノ
ブランド名 Fswirl
特別価格 税込 15,840 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アクセサリー・パーツ...ピックアップ以前に譲り受けた品です。レアもので音も良く大事にしておりましたが断捨離で手放します。断定は出来ませんがどちらも1990年代後期から2000年初期のようです。この時期はまだダンカン氏当人さんがまだサインをしていました。現在はお弟子さんがほとんどチェック＆サインのようですね。巨匠ダンカン氏のサインはとても貴重になっています。最近は中古市場も高騰していますね。今後も入手は一層困難となりそうです。ご興味あった方はお見逃しなく！カバーは当方は未開封です。ボビンはレアなダブルホワイトでした。裏ネジを外した簡易チェックしただけです。もし見間違いあってもご勘弁ください。一回使いました。使い易い傑作です。ダンカンのプラ箱をお付けしますがオリジナルアンティクイティ用ではないのでご理解ください。中古ですし安価にて出品いたします。ただしノークレームノーリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/recycling844314.html
http://narcologia.ru/goods/displease998131.html
http://narcologia.ru/goods/housekeeper915109.html

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