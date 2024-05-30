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- 光背(3寸坐像用)#416 透し彫 奏楽飛天 宝塔◆白檀 木彫 仏像付属品
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商品詳細
mercari出品#00416木彫の仏像付属品、光背(こうはい)のみ。中央最上部に宝塔(ほうとう)、左右には奏楽する飛天(ひてん)が4体ずつ計8体が天衣(てんね)をなびかせる様子を透かし彫りで表しています。ビャクダン材製。全H19.1cm(そのうちホゾ部分はH1.0cm)、W13.4cm、奥行2.4cmです。重さ42.2g。◆古来から珍重されてきた香木(こうぼく)である ビャクダン(白檀sandalwood)材独特の 緻密さ(重み、つややかさ)、芳香が有ります。※全体的に色の濃淡があり、濃い焦げ茶色の箇所もありますが、 元の材の木目やフシに由来するものです。※正面、身光部の平らな面に、表面の荒れ・こまかいキズが あります。※裏面に、表面の荒れがあります。 ご了承くださるかたに。◇梱包資材は、リユース品を使用します。
http://narcologia.ru/goods/cowpox339239.html
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