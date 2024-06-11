【新品未開封】ドラゴンクエスト メタリックモンスターズ ギャラリー ゾーマ

こちら撮影のためにプチプチから出しましたが、新品未開封です。懸賞でスクエニさんから当たった正規品です。暗所にて保管しておりました。素人管理ですので気になる方はご購入お控えください。箱にプチプチを巻いて、未開封のまま発送します。フィギュアですのでなるべく箱でも傷付くのは嫌なので、普通郵便でなく匿名配送でメルカリ便です。よろしくお願い致します。DCゾーマフィギュア値下げ不可人気ゲームタイトル...ドラゴンクエストスクエアーエニックススクエニスクエアSQUAREENIXスクウェア・エニックス



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