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【新品未開封】ドラゴンクエスト メタリックモンスターズ ギャラリー ゾーマ
商品番号 S96315625004
商品名

【新品未開封】ドラゴンクエスト メタリックモンスターズ ギャラリー ゾーマ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら撮影のためにプチプチから出しましたが、新品未開封です。懸賞でスクエニさんから当たった正規品です。暗所にて保管しておりました。素人管理ですので気になる方はご購入お控えください。箱にプチプチを巻いて、未開封のまま発送します。フィギュアですのでなるべく箱でも傷付くのは嫌なので、普通郵便でなく匿名配送でメルカリ便です。よろしくお願い致します。DCゾーマフィギュア値下げ不可人気ゲームタイトル...ドラゴンクエストスクエアーエニックススクエニスクエアSQUAREENIXスクウェア・エニックス
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