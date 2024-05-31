ぶらさげるヤツ　藤井流星

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ジャニーズWESTのグッズです。ぶらさげるヤツの藤井流星さんです。撮影のために数回箱から出しましたが基本的に箱にしまって保管しておりました。汚れはありませんが人の手に渡っているものであることご了承ください。