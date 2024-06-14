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ミミッキュvmax csr
商品番号 O26231609817
商品名

ミミッキュvmax csr
ブランド名 Oswirl
特別価格 税込 5,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···CSR表面に薄くですが横線が入ってます。(３本)以外は特に気になる部分は無いかと思います。ただ、素人目での判断のため、ご購入前にご自身で写真を見て判断いただくようお願いいたします。また、トラブルをさけるため本商品はプレイ用でのご利用をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Persia129488.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture941.html
http://narcologia.ru/goods/flight996028.html

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