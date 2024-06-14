ミミッキュvmax csr

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商品詳細
種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···シングルレアリティ···CSR表面に薄くですが横線が入ってます。(３本)以外は特に気になる部分は無いかと思います。ただ、素人目での判断のため、ご購入前にご自身で写真を見て判断いただくようお願いいたします。また、トラブルをさけるため本商品はプレイ用でのご利用をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Persia129488.html
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