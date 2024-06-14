【高重量１０パック】ポケモンカード　クレイバースト

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閲覧ありがとうございます。 商品：クレイバースト高重量、10パックサーチ方法：重量サーチ高重量パックは、光りもの(R、RR、RRR、AR、SR、SAR、URのいずれか)が狙いパックになります。(\u003e◡\u003c)⭐️実績⭐️２枚目：ナンジャモSAR報告頂きました！！３枚目：ミモザ、ミライドンSAR報告頂きました。４枚目、５枚目は、重量例になります。評価に、「すべてノーマルでした。」なども散見されますが、そんなことは、ありません(●˃̶͈̀ロ˂̶͈́)੭ꠥ⁾⁾R以上は、しっかり期待して頂けます！⭐️ありがたいことに✨もうすぐ400件✨直近評価100件中100件、高評価頂いてます。⭐️ノーマルパックだった評価は、０件です。⭐️SR、SAR、URコメントも多数頂いてます。重量も、低重量が、8.6g代でしたので8.75g以上の物を厳選し、出品してます。 ※返金保証：高重量パックを購入されノーマルのみのパックがあった場合に限り、返金か代わりの高重量パックの再送の対応をさせていただきます。動画にて私の商品とわかるよう、封筒の開封からパックの開封までの動画がある場合にて対応させて頂きます。※発送は、らくらくメルカリ便を使わせて頂きます。折れ、濡れ対策の上、丁寧な梱包を心がけてます(о´∀`о)※あくまで、ランダムパックとなりますので、中身での評価は、ご遠慮下さい。ご検討お願い致します。【検索用】ポケモンカードゲームポケカポケモングッズサポートスタジアムエネルギーRRRRRRSRSAHRURCHRCSR一撃マスター連撃マスター白銀のランス漆黒のガイストイーブイヒーローズ蒼空のストリーム25thanniversaryPokmonGOパラダイムトリガーvstarユニバーススカーレットexバイオレットexトリプレットビートクレイバーストスノーハザードナンジャモグルーシャミモザボックスパックシングル···パック種類···ポケモンカード(ポケカ)