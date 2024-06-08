【真作】跡部白鳥/八景一望/山水図/横物/大観門/掛軸☆宝船☆AB-461

【真作】【参考】跡部白鳥 大正12年再興第10回展[雪の山]で初入選大正14年日本美術院院友戦後、日本画府展や大調和会展に出品し大調和会委員となる。河童を題材とした作品を多く描いた。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。 本紙は概ね良好です。表装は天によく目立つ汚れシミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 133cm×幅 70cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。



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